Американский новичок «Куньлуня»: стили игры в КХЛ и Финляндии очень похожи

Защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, ранее выступавший за финский клуб «Ильвес», сравнил хоккей в этой стране и в КХЛ.

— Прошлый сезон вы провели в финской лиге. Как вам время в Финляндии?

— Всё было здорово. Я играл в отличном клубе, в отличном городе. Всё произошло достаточно быстро. Я пытался найти работу хоть где-нибудь. Но не поступало никаких предложений, на которые стоило бы обратить внимание. Затем появился «Ильвес» и сделал мне хорошее предложение.

— Как долго привыкали к большим площадкам?

— Да не так уж и долго. Стиль игры там немного другой из-за разницы в размерах катков, но это подходило моей игре чуть больше, так что всё было хорошо. Стиль игры в КХЛ очень похожий. Разница лишь в том, что иногда площадка чуть больше, иногда чуть меньше. В остальном всё похоже, — сказал Кленденинг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.