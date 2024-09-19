Вратарь клуба НХЛ, страдающий от многочисленных проблем, не приехал на медосмотр

Вратарь клуба «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер не явился на обязательный медосмотр перед стартом предсезонной подготовки, поэтому теперь его команда рассматривает вариант с расторжением контракта. Об этом сообщает Daily Faceoff.

«Вегас» проконсультировался с лигой по этому вопросу, НХЛ, в свою очередь, связалась с ассоциацией игроков из-за исполнения контрактных обязательств.

33-летний Ленер не играл в НХЛ с 20 апреля 2022 года и, как ожидается, пропустит третий полный сезон подряд из-за травмы. Он должен был вступить в последний год своего контракта, по которому ему полагалась зарплата в размере $ 4,5 млн.

В коллективном соглашении НХЛ-НХЛПА указано, что травмированные игроки, даже те, кто находился в списке долгосрочных травмированных в течение нескольких сезонов, обязаны проходить медицинское обследование в начале каждого сезона для подтверждения невозможности участия в играх. После этого игрок может быть вновь помещён в список долгосрочных травмированных.

Если «Вегас» расторгнет контракт с Ленером, то избежит необходимости платить ему зарплату по оставшемуся году контракта. Однако в ассоциации игроков захотят избежать нового прецедента и сделают всё, чтобы защитить права травмированного игрока.

Ленер открыто выступал за обсуждение вопросов психического здоровья, наркотической и алкогольной зависимости и травм. Ленер публично обсуждал свою борьбу с биполярным расстройством, СДВГ и ПТСР, свои недиагностированные проблемы с психическим здоровьем, которые заставили его обратиться к наркотикам и алкоголю, а затем и свой путь к трезвости.