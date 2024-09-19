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Вратарь клуба НХЛ, страдающий от многочисленных проблем, не приехал на медосмотр

Вратарь клуба НХЛ, страдающий от многочисленных проблем, не приехал на медосмотр
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Вратарь клуба «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер не явился на обязательный медосмотр перед стартом предсезонной подготовки, поэтому теперь его команда рассматривает вариант с расторжением контракта. Об этом сообщает Daily Faceoff.

«Вегас» проконсультировался с лигой по этому вопросу, НХЛ, в свою очередь, связалась с ассоциацией игроков из-за исполнения контрактных обязательств.

33-летний Ленер не играл в НХЛ с 20 апреля 2022 года и, как ожидается, пропустит третий полный сезон подряд из-за травмы. Он должен был вступить в последний год своего контракта, по которому ему полагалась зарплата в размере $ 4,5 млн.

В коллективном соглашении НХЛ-НХЛПА указано, что травмированные игроки, даже те, кто находился в списке долгосрочных травмированных в течение нескольких сезонов, обязаны проходить медицинское обследование в начале каждого сезона для подтверждения невозможности участия в играх. После этого игрок может быть вновь помещён в список долгосрочных травмированных.

Если «Вегас» расторгнет контракт с Ленером, то избежит необходимости платить ему зарплату по оставшемуся году контракта. Однако в ассоциации игроков захотят избежать нового прецедента и сделают всё, чтобы защитить права травмированного игрока.

Ленер открыто выступал за обсуждение вопросов психического здоровья, наркотической и алкогольной зависимости и травм. Ленер публично обсуждал свою борьбу с биполярным расстройством, СДВГ и ПТСР, свои недиагностированные проблемы с психическим здоровьем, которые заставили его обратиться к наркотикам и алкоголю, а затем и свой путь к трезвости.

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