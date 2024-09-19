В «Бостоне» разочарованы ситуацией с Джереми Свейманом, вратарь может пропустить сезон

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини опроверг информацию о полной договорённости о контракте с вратарём Джереми Свейманом.

«Он решил подождать, и правильно сделал. Мы намерены продолжать переговоры по контракту.

Я разочарован. Когда вы расставляете приоритеты с позиции генерального менеджера, вы делаете всё возможное, чтобы попытаться добиться всех целей, а мне пока не удалось этого сделать. Я настроен оптимистично, потому что думаю, что мы найдём точку соприкосновения до 1 декабря», — приводит слова Суини CBS.

Если стороны не согласуют новый контракт до 1 декабря, Свейман, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, рискует пропустить весь сезон. Сообщается, что американский вратарь хочет получать по новому соглашению около $ 9-10 млн в год, «Бостон» готов тратить не более $ 6-6,5 млн.

Также Суини опроверг, что в клубе не реагируют на звонки из штаба Свеймана.