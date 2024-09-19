Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен лучший игрок первых двух недель сезона КХЛ

Стал известен лучший игрок первых двух недель сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев возглавил первый рейтинг лучших игроков сезона-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Фото: KHL.ru

Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отражённых бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитается из общего значения. Для защитников и нападающих, помимо очков, учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

24-летний Исаев одержал пять побед в пяти матчах сезона, отразил 109 из 114 бросков (95,6%) и имеет коэффициент надёжности 1,00.

Материалы по теме
КХЛ определила лучших игроков первой недели сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android