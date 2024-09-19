«Лучшее, что могло произойти с ним». Артюхин — о связке 18-летнего Демидова с Кузнецовым

Бывший российский хоккеист Евгений Артюхин высказался о сформировавшейся в СКА связке 18-летнего Ивана Демидова и 32-летнего Евгения Кузнецова.

«Отличная связка! Её создание – лучшее, что могло произойти с Иваном на старте его взрослой карьеры. Не сомневаюсь, что такой талантливый, опытный и мастеровитый хоккеист, как Кузнецов, подскажет и покажет Демидову много полезного и интересного, что наверняка поможет ему в дальнейшей карьере. Что касается самого Евгения, то в его действиях уже ощущается невероятный потенциал для дальнейшего прогресса. Но пока ещё необходима адаптация к новым партнёрам и нашему хоккею, являющемуся несколько другим, нежели в НХЛ. Видно, что Кузнецов очень мотивирован и горит желанием проявить себя в КХЛ!» — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».