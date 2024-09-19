Хоккеист, проведший 13 сезонов в КХЛ, завершил карьеру и стал тренером

Бывший нападающий «Автомобилиста» Виталий Попов завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Русских Витязей». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Виталий Попов завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Русских Витязей». 32-летний специалист будет работать с молодёжью в штабе Максима Беца. За свою карьеру Попов провёл 13 сезонов в КХЛ и сыграл 384 матча. Последние четыре сезона форвард провёл в «Витязе» — на его счету 168 встреч за подмосковный клуб. Пожелаем Виталию удачного дебюта на тренерском мостике!» — сказано в сообщении.

Помимо «Автомобилиста», Попов играл за «Северсталь», «Витязь» и «Амур».