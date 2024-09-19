Защитник «Ак Барса» Марченко объяснил, почему «Барыс» плохо начал сезон

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.
– Какой позитив команда вынесла из победы над «Металлургом»?
– Неплохо сыграли, хорошо действовали в обороне, командная победа. Реализацию моментов следует улучшать, думаю, это придёт через игры.
– Для защитника важно одержать сухую победу?
– Всегда важно, пропускать голы неприятно любому игроку на площадке. Следует во всём улучшаться и двигаться вперёд.
– «Барыс» тяжело вошёл в регулярку, такие команды особенно непредсказуемы?
– Есть такое, но большое количество игроков было на сборах перед олимпийской квалификацией. Плюс легионеры приехали чуть позднее, пока вкатываются. Но игроки мастеровитые, с ними следует играть внимательнее, плотнее, не давать им много владеть шайбой, — приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
«Барыс» проиграл пять стартовых матчей, а затем победил «Автомобилист» (2:1 Б).