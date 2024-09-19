Защитник «Ак Барса» Марченко объяснил, почему «Барыс» плохо начал сезон

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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

– Какой позитив команда вынесла из победы над «Металлургом»?

– Неплохо сыграли, хорошо действовали в обороне, командная победа. Реализацию моментов следует улучшать, думаю, это придёт через игры.

– Для защитника важно одержать сухую победу?

– Всегда важно, пропускать голы неприятно любому игроку на площадке. Следует во всём улучшаться и двигаться вперёд.

– «Барыс» тяжело вошёл в регулярку, такие команды особенно непредсказуемы?

– Есть такое, но большое количество игроков было на сборах перед олимпийской квалификацией. Плюс легионеры приехали чуть позднее, пока вкатываются. Но игроки мастеровитые, с ними следует играть внимательнее, плотнее, не давать им много владеть шайбой, — приводит слова Марченко пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

«Барыс» проиграл пять стартовых матчей, а затем победил «Автомобилист» (2:1 Б).