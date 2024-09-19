Экс-игрок НХЛ, попавший в секс-скандал, продолжит карьеру в Европе

Бывший защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кэл Фут подписал годичный контракт с клубом «Липтовски-Микулаш». Об этом сообщает пресс-служба словацкой команды на своём официальном сайте.

Фут является одним из пяти фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады — 2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и четыре его партнёра по той команде.

Судебный процесс, вероятно, начнётся не ранее апреля 2025 года. Все пять сторон подали ходатайства об отказе от досудебных слушаний. До того как Фут подписал контракт со словацким клубом, он изложил свои доводы в заявлении о возобновлении занятий хоккеем до начала судебного разбирательства.

«Я должен следовать ежедневному и строгому режиму тренировок. Если я не смогу тренироваться на таком уровне постоянно, моя способность продолжать играть в профессиональный хоккей будет поставлена ​​под угрозу», — написал Фут.