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Получивший серьёзную травму игрок «СЮ» Кузьмин впервые обратился к болельщикам

Получивший серьёзную травму игрок «СЮ» Кузьмин впервые обратился к болельщикам
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, оказавшийся в больнице после матча с «Авангардом» (4:2), впервые после получения тяжёлой травмы обратился к болельщикам.

«Всем большое спасибо за поддержку, я это очень ценю. Со временем всем вам отвечу, я вас люблю», — приводит слова Кузьмина пресс-служба «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

Вчера, 18 сентября, стало известно, что хоккеиста спецбортом отправят из Уфы в Москву, где он пройдёт операцию. Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Супруга Кузьмина сообщила, что у её мужа компрессионный перелом грудного позвонка.

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