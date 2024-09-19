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Стало известно состояние нападающего «Салавата» Кузьмина, получившего тяжёлую травму

Стало известно состояние нападающего «Салавата» Кузьмина, получившего тяжёлую травму
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин направлен в Москву для продолжения лечения.

«Глеб Кузьмин отправился на лечение в Москву. Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждём с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лёд.

Большую благодарность хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает Городской клинической больнице №21 города Уфы и Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова за оперативную помощь», — сказали в пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Кузьмин врезался в борт во время игры с «Авангардом» (4:2) и не смог продолжить встречу. Супруга Кузьмина сообщила, что у её мужа компрессионный перелом грудного позвонка.

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