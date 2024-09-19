КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» за действия Ларионова на пресс-конференции

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предупредила «Торпедо» за отказ главного тренера команды Игоря Ларионова отвечать на вопросы журналистов, находящихся в Zoom. Это произошло после матча с «Северсталью» (4:5).

«Лига изучила выступление главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова на пресс-конференции по итогам матча №63 «Северсталь» — «Торпедо» и его отказ отвечать на вопросы аккредитованных представителей СМИ по видеосвязи. Хоккейному клубу «Торпедо» вынесено предупреждение.

Лига напоминает, что клубы обязаны проводить пресс-конференции таким образом, чтобы аккредитованные представители СМИ, не присутствующие на ней, имели возможность подключиться к видеоконференции и задать вопросы. При этом представители СМИ должны подключаться к конференции с указанием своего имени и включённой камерой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

«Торпедо» проиграло пять из семи матчей сезона. Сейчас нижегородцы идут на восьмом месте в Западной конференции.