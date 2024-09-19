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КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» за действия Ларионова на пресс-конференции

КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» за действия Ларионова на пресс-конференции
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предупредила «Торпедо» за отказ главного тренера команды Игоря Ларионова отвечать на вопросы журналистов, находящихся в Zoom. Это произошло после матча с «Северсталью» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Виноградов, Бокун) – 07:06 (5x5)     1:1 Грудинин (Лишка) – 14:37 (4x4)     2:1 Коростелёв – 20:34     2:2 Абрамов – 25:23     3:2 Аймурзин (Лишка, Душак) – 36:42 (5x4)     4:2 Душак (Пилипенко, Лишка) – 43:00 (5x4)     4:3 Артамонов (Почивалов) – 44:15 (5x5)     4:4 Абрамов (Силаев) – 49:24 (5x5)     5:4 Пилипенко (Ильин) – 57:31 (5x5)    

«Лига изучила выступление главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова на пресс-конференции по итогам матча №63 «Северсталь» — «Торпедо» и его отказ отвечать на вопросы аккредитованных представителей СМИ по видеосвязи. Хоккейному клубу «Торпедо» вынесено предупреждение.

Лига напоминает, что клубы обязаны проводить пресс-конференции таким образом, чтобы аккредитованные представители СМИ, не присутствующие на ней, имели возможность подключиться к видеоконференции и задать вопросы. При этом представители СМИ должны подключаться к конференции с указанием своего имени и включённой камерой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

«Торпедо» проиграло пять из семи матчей сезона. Сейчас нижегородцы идут на восьмом месте в Западной конференции.

Подробности:
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по Zoom после поражения от «Северстали»
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