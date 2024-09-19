Экс-вратарь «СЮ», завершивший карьеру, отыграет сезон в полупрофессиональной лиге Канады

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов подписал контракт с командой «Лаваль Петройлерз», выступающей в полупрофессиональной лиге Квебека. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее пресс-служба «Салавата Юлаева» заявила, что хоккеист принял решение завершить карьеру по окончании прошлого сезона. 37-летний вратарь провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21 матч и одержал 10 побед с 90,2% отражённых бросков.

Ежов становился обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/2015. В КХЛ выступал также за «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь».