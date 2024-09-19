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«Салават Юлаев» показал фото Глеба Кузьмина из больничной палаты

«Салават Юлаев» показал фото Глеба Кузьмина из больничной палаты
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«Салават Юлаев» показал фото нападающего Глеба Кузьмина из больничной палаты. Напомним, форвард получил тяжёлую травму в игре с «Авангардом» (4:2).

В среду, 18 сентября, стало известно, что хоккеиста спецбортом отправят из Уфы в Москву, где он пройдёт операцию. Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Супруга Кузьмина сообщила, что у её мужа компрессионный перелом грудного позвонка.

Уфимский клуб после пяти проведённых матчей набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Локомотивом» 21 сентября.

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