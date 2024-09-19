КХЛ вручит памятные медали за уникальные достижения

С сезона-2024/2025 Континентальная хоккейная лига будет вручать игрокам, добившимся уникальных статистических достижений, памятные награды. Каждый лауреат получит от лиги памятную медаль, на которой будет выгравировано его достижение в рамках КХЛ. Для действующих игроков будет указано значение после вступления в тот или иной клуб, а для завершивших карьеру хоккеистов — итоговая статистика в КХЛ по данному показателю.

Фото: КХЛ

В расчёт берутся восемь статистических показателей: игры, очки, голы, очки и голы для защитников, победы и «сухие» матчи для вратарей и игры для тренеров. По играм отметкой для всех хоккеистов будет значение в 1000 матчей. Сейчас эту отметку преодолел только Евгений Бирюков, сыгравший 1001 матч в КХЛ.

Для попадания в клуб по голам необходимо забросить 250 шайб, туда входят четыре хоккеиста — Сергей Мозякин (419), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292) и Вадим Шипачёв (289). Ближайшим кандидатом является нападающий «Локомотива» Александр Радулов (248).

В клуб по очкам входят Мозякин (928) и Шипачёв (922), а следующему кандидату нужно набрать 800 результативных баллов, и главный претендент сейчас — Радулов (706). Вратарям для попадания в клубы необходимо сыграть 60 матчей «на ноль» или одержать 250 побед — в клуб по «сухим» матчам входят Василий Кошечкин (90), Александр Ерёменко (63) и Илья Сорокин (60), а по победам — Кошечкин (378), Ерёменко (299) и Константин Барулин (258).

Для защитников знаковыми отметками являются 100 шайб и 350 очков. Более 100 шайб в КХЛ забрасывали Кевин Даллман (142), Денис Куляш и Илья Никулин (по 108), по очкам — Даллман (431) и Никулин (367). Знаковый показатель для тренеров — 700 матчей, его преодолели только Дмитрий Квартальнов (888), Владимир Крикунов (722), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).