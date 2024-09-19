Генеральный директор «Авангарда» рассказал о состоянии Рида Буше

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале рассказал о состоянии нападающего Рида Буше.

«Многие интересуются новостями по Риду Буше. Он был близок к выходу на игры, но, к сожалению, вынужден ещё отложить этот момент. Главное — полное восстановление, лучше не форсировать и потерпеть, чтобы не получить проблему ещё большего масштаба. Рид выйдет, когда будет полностью готов», — написал Чистяков.

Напомним, Буше ездил с омичами на встречи с «Сибирью» (1:4) и «Салаватом Юлаевым» (2:4), но участия в играх не принимал. 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду.