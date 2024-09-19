Баландин: как бы Гатиятулин ни старался, он не станет ни Белоусовым, ни Билялетдиновым

Хоккейный эксперт, бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил работу главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

«Поездка Анвара Гатиятулина в Канаду — это пиар-акция. Чему там можно научиться за две недели? Естественно, натуру человека сложно изменить. Гатиятулин был защитником чисто оборонительного плана, и у него нет внутреннего понимания игры в нападении, комбинаций и розыгрыша. Вот у Валерия Константиновича Белоусова это было, он глубоко чувствовал и понимал хоккей. Как бы Гатиятулин ни старался, он всё равно не станет Белоусовым. И даже не станет Билялетдиновым.

Я уже говорил, что «Ак Барс» становится середнячком, но, оказывается, ещё похвалил. Сейчас команда скатывается вниз турнирной таблицы, а для Татарстана это удар. Там люди привыкли побеждать, и не знаю, сколько ещё они будут терпеть. Я не вижу большого потенциала у команды — за счёт чего и за счёт кого она сможет добавить. В клубе уже нужно задуматься», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

«Ак Барс» в четырёх матчах сезона обыграл «Торпедо» (3:2 Б) и «Металлург» (2:0), но уступил «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:4). На данный момент «Ак Барс» располагается на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав четыре очка.