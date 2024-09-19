Журналист The Athletic Крис Джонстон высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Если Овечкину удастся побить некогда непревзойдённый рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам, это создаст редкую сюжетную линию НХЛ, которая найдёт отклик в более широком спортивном пространстве.

Он входит в новый сезон с отставанием в 41 гол от показателя Гретцки. И что добавляет немного пикантности, так это тот факт, что ничего ещё не предрешено. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» только что отпраздновал свой 39-й день рождения и в середине прошлого сезона пережил худший период в своей карьере по количеству забитых голов — по крайней мере, это наводило на мысль о том, что время, возможно, берёт своё. Это также не будет типичной погоней за рекордом по неспортивным причинам: из-за подразумеваемой поддержки Овечкиным президента России Владимира Путина. Александр оставил совместное фото с главой государства после начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) на Украине», — написал Джонстон.