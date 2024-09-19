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38-летний капитан «Сибири» Сергей Широков набирает очки в пятом матче подряд

38-летний капитан «Сибири» Сергей Широков набирает очки в пятом матче подряд
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В Новосибирске в этим минуты проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает «Куньлунь Ред Стар». После второго периода счёт 3:0 в пользу сибиряков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3-й период
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сушко (Дубакин, Аланов) – 08:57 (5x5)     2:0 Широков (Морозов, Коротков) – 22:50 (5x5)     3:0 Мёрфи (Дубакин) – 23:15 (5x5)     3:1 Юрчо (Локхарт) – 41:16 (5x5)    

Вторую шайбу сибиряков в матче забросил 38-летний капитан новосибирского клуба Сергей Широков. Форвард отмечается результативными действиями уже в пятом матче подряд. Ранее Широков забросил во встрече с ЦСКА (2:8), набрал 1+1 во встречах с «Северсталью» (5:2) и «Авангардом» (4:1), а также голом в игре с «Нефтехимиком» (5:2). Всего на его счету в нынешнем сезоне 7 (5+2) очков в семи матчах.

Напомним, Сергей Широков пополнил новосибирский клуб в прошлое межсезонье.

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