38-летний капитан «Сибири» Сергей Широков набирает очки в пятом матче подряд

В Новосибирске в этим минуты проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает «Куньлунь Ред Стар». После второго периода счёт 3:0 в пользу сибиряков.

Вторую шайбу сибиряков в матче забросил 38-летний капитан новосибирского клуба Сергей Широков. Форвард отмечается результативными действиями уже в пятом матче подряд. Ранее Широков забросил во встрече с ЦСКА (2:8), набрал 1+1 во встречах с «Северсталью» (5:2) и «Авангардом» (4:1), а также голом в игре с «Нефтехимиком» (5:2). Всего на его счету в нынешнем сезоне 7 (5+2) очков в семи матчах.

Напомним, Сергей Широков пополнил новосибирский клуб в прошлое межсезонье.