«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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На девятой минуте первого периода Максим Сушко с передач Сергея Дубакина и Егора Аланова открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Сергей Широков с передач Ильи Морозова и Никиты Короткова удвоил преимущество хозяев. Спустя 25 секунд Тревор Мёрфи с передачи Сергея Дубакина сделал счёт 3:0.

В начале третьего игрового отрезка Томаш Юрчо с передачи Люка Локхарта размочил счёт во встрече.