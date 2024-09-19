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Сибирь — Куньлунь, результат матча 19 сентября 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сушко (Дубакин, Аланов) – 08:57 (5x5)     2:0 Широков (Морозов, Коротков) – 22:50 (5x5)     3:0 Мёрфи (Дубакин) – 23:15 (5x5)     3:1 Юрчо (Локхарт) – 41:16 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Максим Сушко с передач Сергея Дубакина и Егора Аланова открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Сергей Широков с передач Ильи Морозова и Никиты Короткова удвоил преимущество хозяев. Спустя 25 секунд Тревор Мёрфи с передачи Сергея Дубакина сделал счёт 3:0.

В начале третьего игрового отрезка Томаш Юрчо с передачи Люка Локхарта размочил счёт во встрече.

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