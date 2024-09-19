Экс-игрок систем «Оттавы» и «Торонто» обвиняется в сексуальном насилии

Канадский экс-игрок систем «Оттавы Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс» Габриэль Ганье обвиняется в сексуальном насилии, нападении и угрозах, пишет издание La Presse.

Сообщается, что это уже третий судебный процесс по делу о сексуальном насилии. Его обвиняют в изнасиловании двух других женщин в 2016 году.

«Он был очень агрессивным. Однажды разогнался до 240 км/ч, угрожая нас убить», — заявила потерпевшая, рассказывая об одном из случаев. Девушка также сообщила, что бывший хоккеист злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

Ганье над драфте НХЛ был выбран во втором раунде под общим 36-м номером «Оттавой Сенаторз» в 2015 году. На его счету 195 матчей в АХЛ. В этих встречах экс-форвард набрал 61 (35+26) очко.