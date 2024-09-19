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Баширов — о травме Кузьмина: у «Салавата» нет претензий к Дицу, это несчастный случай

Баширов — о травме Кузьмина: у «Салавата» нет претензий к Дицу, это несчастный случай
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб не имеет претензий к защитнику «Авангарда» Даррену Дицу в эпизоде с травмой Глеба Кузьмина.

— Диц принёс извинения Кузьмину за этот момент, кроме телевизионного интервью?
— ⁠К нам официально никто не обращался. Но мы понимаем, что там не было умысла. У нас нет претензий к Дицу. Это хоккей, жёсткий вид спорта. Это несчастный случай. Оба хоккеиста находились в игре, смотрели на шайбу. Меньше всего Даррен думал, что его неконцентрированный толчок приведёт к таким последствиям, — цитирует Баширова «Матч ТВ».

напомним, Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Супруга Кузьмина сообщила, что у её мужа компрессионный перелом грудного позвонка.

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