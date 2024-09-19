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«Всякий раз на льду творится магия». Швейцарский игрок НХЛ — за возвращение сборной России

«Всякий раз на льду творится магия». Швейцарский игрок НХЛ — за возвращение сборной России
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Неназванный швейцарский игрок НХЛ в интервью изданию The Athletic выступил за возвращение сборной России к международным турнирам.

«Я понимаю, что НХЛ хочет продвигать игру (речь о проведении турнира Четырёх наций. — Прим. «Чемпионата»), но это очень сложно, учитывая, что идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), но в конце концов, если это формат «лучший против лучшего», Россия должна быть там. Всем бы хотелось увидеть матчи Канада — Россия, США — Россия. Всякий раз, когда они играют, на льду творится магия», — рассказал хоккеист.

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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