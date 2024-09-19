«Сегодня не было стыдно за команду». Кравец — о поражении от «Сибири»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3).

«Мы ожидали, что «Сибирь» на подъёме, играют дома, много зрителей, будут атаковать. Первый период мы достаточно хорошо отыграли, по броскам, по-моему, победили, моменты были у нас. Реализация нас подводит. Сегодня, конечно, не было стыдно за команду. Во Владивостоке просто провалили игру. Так выступать нельзя. Сегодня вся команда билась, забивать нужно большинство, реализовывать моменты и лучше выходить в обороне. Направляемся домой, поездка была непростая, дома будем пытаться исправить ситуацию», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.