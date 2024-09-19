«Сегодня не было стыдно за команду». Кравец — о поражении от «Сибири»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сушко (Аланов, Дубакин) – 08:57 (5x5) 2:0 Широков (Морозов, Коротков) – 22:50 (5x5) 3:0 Мёрфи (Дубакин, Гоголев) – 23:15 (5x5) 3:1 Юрчо (Локхарт) – 41:16 (5x5)
«Мы ожидали, что «Сибирь» на подъёме, играют дома, много зрителей, будут атаковать. Первый период мы достаточно хорошо отыграли, по броскам, по-моему, победили, моменты были у нас. Реализация нас подводит. Сегодня, конечно, не было стыдно за команду. Во Владивостоке просто провалили игру. Так выступать нельзя. Сегодня вся команда билась, забивать нужно большинство, реализовывать моменты и лучше выходить в обороне. Направляемся домой, поездка была непростая, дома будем пытаться исправить ситуацию», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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