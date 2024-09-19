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Главный тренер «Куньлуня» рассказал, насколько он доволен Якуповым

Главный тренер «Куньлуня» рассказал, насколько он доволен Якуповым
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после поражения от «Сибири» (1:3) в матче КХЛ рассказал, насколько он доволен нападающим китайского клуба Наилем Якуповым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сушко (Аланов, Дубакин) – 08:57 (5x5)     2:0 Широков (Морозов, Коротков) – 22:50 (5x5)     3:0 Мёрфи (Дубакин, Гоголев) – 23:15 (5x5)     3:1 Юрчо (Локхарт) – 41:16 (5x5)    

— Якупов был лучшим нападающим первой недели, сейчас без очков в последних матчах. Насколько вы им довольны?
— Наиль старается, каждую игру у него есть моменты. Он приносит пользу: очки, передачи, голы.

— Почему ему поменяли партнёров по звену?
— Не одно же звено поменяли, мы в целом были недовольны игрой с «Адмиралом» и ищем иные варианты, которые помогут команде играть лучше, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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