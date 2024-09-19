Главный тренер «Куньлуня» рассказал, насколько он доволен Якуповым
Поделиться
Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после поражения от «Сибири» (1:3) в матче КХЛ рассказал, насколько он доволен нападающим китайского клуба Наилем Якуповым.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сушко (Аланов, Дубакин) – 08:57 (5x5) 2:0 Широков (Морозов, Коротков) – 22:50 (5x5) 3:0 Мёрфи (Дубакин, Гоголев) – 23:15 (5x5) 3:1 Юрчо (Локхарт) – 41:16 (5x5)
— Якупов был лучшим нападающим первой недели, сейчас без очков в последних матчах. Насколько вы им довольны?
— Наиль старается, каждую игру у него есть моменты. Он приносит пользу: очки, передачи, голы.
— Почему ему поменяли партнёров по звену?
— Не одно же звено поменяли, мы в целом были недовольны игрой с «Адмиралом» и ищем иные варианты, которые помогут команде играть лучше, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 сентября 2024
-
19:06
-
18:56
-
18:51
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
17:52
-
17:41
-
17:22
-
17:03
-
16:52
-
16:36
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:35
-
15:00
-
14:38
-
14:00
-
13:59
-
13:53
-
13:35
-
13:08
-
13:04
-
12:40
-
12:09
-
12:00
-
11:49
-
11:30