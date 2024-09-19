Главный тренер «Куньлуня» рассказал, насколько он доволен Якуповым

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после поражения от «Сибири» (1:3) в матче КХЛ рассказал, насколько он доволен нападающим китайского клуба Наилем Якуповым.

— Якупов был лучшим нападающим первой недели, сейчас без очков в последних матчах. Насколько вы им довольны?

— Наиль старается, каждую игру у него есть моменты. Он приносит пользу: очки, передачи, голы.

— Почему ему поменяли партнёров по звену?

— Не одно же звено поменяли, мы в целом были недовольны игрой с «Адмиралом» и ищем иные варианты, которые помогут команде играть лучше, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.