Кравец рассказал, какую травму получил Кэмпбелл в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после поражения от «Сибири» (1:3) в матче КХЛ рассказал, какую травму получил нападающий Колин Кэмпбелл в матче с «Адмиралом» (1:7)

— Кэмпбеллу шайба в прошлом матче в голову прилетела?

— Если локоть похож на шайбу, то да.

— У него сотрясение?

— Сотрясение, он сразу закончил после этого великолепного силового приёма.

— Надолго?

— Неделя точно, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Куньлунь» после семи матчей нового сезона набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.