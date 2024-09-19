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Кравец рассказал, какую травму получил Кэмпбелл в матче с «Адмиралом»

Кравец рассказал, какую травму получил Кэмпбелл в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после поражения от «Сибири» (1:3) в матче КХЛ рассказал, какую травму получил нападающий Колин Кэмпбелл в матче с «Адмиралом» (1:7)

— Кэмпбеллу шайба в прошлом матче в голову прилетела?
— Если локоть похож на шайбу, то да.

— У него сотрясение?
— Сотрясение, он сразу закончил после этого великолепного силового приёма.

— Надолго?
— Неделя точно, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Куньлунь» после семи матчей нового сезона набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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