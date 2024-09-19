Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победный матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Непростой матч. Наверное, все видели, много борьбы. Выдержали её, где-то защитники в три пары поднаелись. Здорово в игру вошёл Костин, сдержал команду, выручил.

Неправильно начали третий период, соперник завладел инициативой, но перетерпели и победили», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, эта победа стала четвёртой подряд для новосибирского клуба. В следующем матче «Сибирь» примет на своём льду «Спартак». Встреча состоится на «Сибирь-Арене» 21 сентября.