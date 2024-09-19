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Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев оценил победный матч с «Куньлунем»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победный матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сушко (Аланов, Дубакин) – 08:57 (5x5)     2:0 Широков (Морозов, Коротков) – 22:50 (5x5)     3:0 Мёрфи (Дубакин, Гоголев) – 23:15 (5x5)     3:1 Юрчо (Локхарт) – 41:16 (5x5)    

«Непростой матч. Наверное, все видели, много борьбы. Выдержали её, где-то защитники в три пары поднаелись. Здорово в игру вошёл Костин, сдержал команду, выручил.

Неправильно начали третий период, соперник завладел инициативой, но перетерпели и победили», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, эта победа стала четвёртой подряд для новосибирского клуба. В следующем матче «Сибирь» примет на своём льду «Спартак». Встреча состоится на «Сибирь-Арене» 21 сентября.

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