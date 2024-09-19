Главный тренер «Сибири» объяснил отсутствие Красоткина в заявке на матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победного матча КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) объяснил отсутствие голкипера Антона Красоткина в заявке на сегодняшнюю игру. Напомним, место в воротах занял Денис Костин.

«У него поднялась температура перед матчем, утром было недомогание уже, но её не было ещё. После дневного сна поднялась», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, эта победа стала четвёртой подряд для новосибирского клуба. В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду «Спартак». Встреча состоится на «Сибирь-Арене» 21 сентября.