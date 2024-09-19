«Давайте не будем начинать». Нападающий «Сибири» Широков — о гонке снайперов

38-летний нападающий и капитан «Сибири» Сергей Широков после победного матча с «Куньлунем» (3:1) высказался о своей голевой серии, которая составляет пять матчей подряд.

«Давайте не будем начинать — то 20 игр не забивал, то в гонке снайперов. Для меня самое главное, чтобы команда выигрывала. Плюс болельщики, которые нас до конца поддерживают, — это дорогого стоит, очень приятно, аж мурашки, когда весь стадион кричит, поддерживает, спасибо им большое», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее Широков забросил в игре с ЦСКА (2:8), набрал 1+1 во встречах с «Северсталью» (5:2) и «Авангардом» (4:1), а также отметился голом в матче с «Нефтехимиком» (5:2). Всего на его счету в нынешнем сезоне 7 (5+2) очков в семи играх.