Нападающий «Сибири» Широков: здорово, что дети видят, как папа ещё что-то может

38-летний нападающий и капитан «Сибири» Сергей Широков после победного матча с «Куньлунем» (3:1) оценил свою игру в новом сезоне КХЛ.

«Здорово, что после тех трёх нехороших для нас игр мы поговорили с ребятами, тренерским штабом, поняли сами внутри коллектива, на чём сделать акцент. Сейчас это работает, нужно строго играть в обороне, потому что в начале сезона нас наказывали за каждую ошибку.

Что касается моих голов, это командная работа. Любой бы забивал — главное, чтобы выигрывали. Приятно, здорово, что дети видят, как папа ещё что-то может», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.