Нападающий «Сибири» Сушко поделился эмоциями после первой шайбы в сезоне

Нападающий «Сибири» Максим Сушко поделился эмоциями после первой шайбы в сезоне, заброшенной в игре с «Куньлунем» (3:1).

— Первая шайба в сезоне — для получения уверенности самое то?

— Да, конечно. В принципе, приятно забивать, ещё и выиграли, хорошо, что так получилось. Это самое главное, надо не сбавлять, продолжать играть в хоккей, который нам приносит результат. Думаю, всё будет хорошо.

— Ваше звено видоизменилось, со стороны показалось, что лучше даже взаимодействовали, так ли это?

— Да, может быть, так и есть. Мы с Сергеем (Дубакиным. — Прим. «Чемпионата») в прошлом году немного играли, сели, поговорили перед матчем.

— Привыкли ли к позиции центрального нападающего?

— В прошлом году играл, в конце сезона. Нет никакой разницы, с тренерами посмотрел какие-то моменты по зоне обороны. Самое главное, чтобы мы не пропускали. Если в своей зоне хорошо, то и в чужой будет получаться. Дай бог, чтобы так продолжалось.

— Видно, как команда почувствовала уверенность. Вадим Сергеевич отмечал на прошлой пресс-конференции, что главное, чтобы не перетекло в самоуверенность.

— У нас хватает опытных игроков, которые могут вставить и сказать: «Давайте подсоберёмся». С этим не будет никаких проблем, — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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