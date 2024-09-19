«Трактор» победил «Нефтехимик» в первом домашнем матче сезона

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Максим Шабанов открыл счёт во встрече, реализовав штрафной бросок.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Жукенов с передач Вячеслава Лещенко и Жан-Себастьена Ди восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Александр Дергачёв с передач Артёма Серикова и Вячеслава Лещенко вывел гостей вперёд.

В начале третьего игрового отрезка Александр Шаров с передачи Владимира Жаркова сделал счёт 2:2. На шестой минуте периода Андрей Светлаков с передач Чарльза Робинсона и Михаила Котляревского во второй раз в игре вывел «Трактор» вперёд.