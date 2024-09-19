Главный тренер «Сибири» объяснил, почему нападающий Кара не играл с «Куньлунем»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победного матча КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) рассказал, что нападающий Владислав Кара пропустил игру с китайским клубом из-за трагедии в семье.

«Сегодня не было Кары, человек три гола забил, отсутствовал по семейным обстоятельствам, думаю, уже все знают, почему он после забитых голов не улыбался. Он посвятил их маме, которая ушла из жизни», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, после перехода из «Витязя» Кара забросил три шайбы за две встречи за новосибирский клуб. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду «Спартак». Встреча состоится на «Сибирь-Арене» 21 сентября.