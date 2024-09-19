Журналист Стрикленд назвал города, в которых могут появиться команды НХЛ

Журналист Энди Стрикленд на своей странице в социальной сети Х сообщил, что в скором времени в Национальной хоккейной лиге могут появится команды из Хьюстона и Атланты.

«Владельцы клубов НХЛ скоро проведут собрание, на котором утвердят план дальнейшего расширения лиги. Считается, что лидируют заявки Хьюстона и Атланты», — написал Стрикленд.

Напомним, в новом сезоне НХЛ примет участие ХК «Юта». Ранее клуб «Юта» носил название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Коллектив будет выступать на современной 16-тысячной арене. При этом планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.