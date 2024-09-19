«Медовое побоище». «Локомотив» анонсировал матч с «Салаватом» кадрами из «Винни-Пуха»

Пресс-служба ярославского «Локомотива» анонсировала матч с «Салаватом Юлаевым» кадрами из мультфильма «Винни-Пух» и хэштегом «Медовое побоище». Напомним, сам матч пройдёт на «Арене-2000» в Ярославле 21 сентября и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Железнодорожники являются лидерами нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Игоря Никитина после шести матчей набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции и общей таблице чемпионата.

Уфимский клуб после пяти встреч имеет в активе восемь очков и располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции.