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Экс-тренер ЦСКА — о «Торпедо»: система Ларионова не в кризисе, а на стадии настройки

Экс-тренер ЦСКА — о «Торпедо»: система Ларионова не в кризисе, а на стадии настройки
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался об игре «Торпедо» и работе главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

— В этом чемпионате «Северсталь» в лидерах, а вот «Торпедо» с пятью поражениями в семи матчах по потерянным очкам — последний клуб Запада. Система Ларионова в кризисе?
— Я бы сказал, что не в кризисе, а на стадии настройки. Всё-таки «Торпедо» двухлетней давности было, скажем так, первооткрывателем стиля. Команде удалось в каких-то отрезках перезапустить советский хоккей, всё это сопровождалось эффектом новизны и мощной энергетикой, когда работал сплав молодости и опыта.

Но такой хоккей является очень рискованным. Он зависит от качества игроков, их индивидуальных возможностей. Моторами той команды были Кручинин и Коваленко, сегодня они уже не в Нижнем. Сейчас идёт поиск новых лидеров и мастеров, подстройка под них. Отсюда, предположу, и потери очков на старте.

В «Северстали», наоборот, все лидеры на месте. Видно, что команда выстроена — и по кадрам, и по тактике. Как следствие — результат, — цитирует Якубова Russia-Hockey.ru.

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