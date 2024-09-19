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Обладатель Кубка Стэнли Кайл Окпосо завершил карьеру

Обладатель Кубка Стэнли Кайл Окпосо завершил карьеру
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Кайл Окпосо объявил о завершении карьеры.

«30 лет игры в хоккей — невероятно. Это привело меня в несколько удивительных мест и дало уникальный опыт. Я с нетерпением жду возможности продолжить вносить свой вклад в развитие игры, поскольку она достигает новых высот», — заявил Окпосо.

Всего на счету Окпосо в НХЛ 1051 матч, в котором экс-форвард набрал 614 (242+372) очков.

Окпосо перешёл во «Флориду» по ходу прошлого сезона из «Баффало Сэйбрз». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 36-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи. В финальной серии Кубка Стэнли — 2024 «Флорида Пантерз» была сильнее «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.

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