Обладатель Кубка Стэнли Кайл Окпосо завершил карьеру

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Кайл Окпосо объявил о завершении карьеры.

«30 лет игры в хоккей — невероятно. Это привело меня в несколько удивительных мест и дало уникальный опыт. Я с нетерпением жду возможности продолжить вносить свой вклад в развитие игры, поскольку она достигает новых высот», — заявил Окпосо.

Всего на счету Окпосо в НХЛ 1051 матч, в котором экс-форвард набрал 614 (242+372) очков.

Окпосо перешёл во «Флориду» по ходу прошлого сезона из «Баффало Сэйбрз». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 36-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи. В финальной серии Кубка Стэнли — 2024 «Флорида Пантерз» была сильнее «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.