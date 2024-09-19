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Капризов появился на пресс-конференции «Миннесоты» со швами под глазом

Капризов появился на пресс-конференции «Миннесоты» со швами под глазом
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов появился на пресс-конференции клуба со швами под глазом. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Журналист Майкл Руссо

«Капризов сегодня в отличном настроении. Английский безупречен. Уже швы под левым глазом», — написал Руссо.

Капризов в минувшем сезоне сыграл 75 матчей, в которых записал на свой счёт 96 (46+50) результативных очков.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги «Миннесота» заняла шестое место в таблице Центрального дивизиона и не смогла выйти в плей-офф. Клуб из северного штата США набрал 87 очков в 82 матчах.

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