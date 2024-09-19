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Артюхин назвал условие, при котором форвард СКА Демидов не отправится в другой клуб КХЛ

Артюхин назвал условие, при котором форвард СКА Демидов не отправится в другой клуб КХЛ
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Бывший форвард СКА Евгений Артюхин рассказал, при каком условии нападающий армейского клуба Иван Демидов не отправится в другой клуб КХЛ.

— После такого удачного старта Ивану Демидову не грозит судьба Матвея Мичкова, дважды «сосланного» из СКА в «Сочи»?
— Всё зависит от самого Ивана. Если он продолжит в том же духе и с теми же рвением, энергией, эмоциями, мастерством, как в данный момент, а также на предсезонке в матчах за СКА и молодёжную сборную России, то «ссылка» в «Сочи» ему точно не грозит. Но в хоккее, как и в жизни, может случиться абсолютно всё! Сейчас ясно одно — старт Демидова на высшем уровне получился очень удачным, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

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