Главный тренер «Трактора» Гру рассказал о победном матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (3:2).

— Мы отлично начали, особенно в первые семь-восемь минут, но потом будто потеряли импульс, большинство нас сбило. В то же время соперник начал показывать очень хорошие моменты. Считаю, что в целом игра была равной. Несмотря на то что «Нефтехимик» забросил две шайбы во втором периоде, я бы не сказал, что у них было больше шансов.

При этом после двух периодов в нашей раздевалке царила атмосфера уверенности и не было никакой паники. Я бы особо хотел отметить комбинацию с Виталием Кравцовым в конце игры, когда соперник заменил вратаря. Вместо того чтобы забросить шайбу самому, Виталий играл на команду. Это говорит о том, что у нас все играют за команду.

— Как вам первый матч сезона в Челябинске?

— Считаю, что болельщики сегодня потрясающе нас поддерживали. Действительно, они ждали наше возвращение в Челябинск, а мы ждали игру при домашних трибунах. Мне кажется, у нас был непростой выезд из пяти матчей, но здорово, что была возможность между играми вернуться домой. Мы рады, что, наконец, сыграли при своих болельщиках. Сегодня была прекрасная атмосфера, — цитирует Гру сайт «Трактора».