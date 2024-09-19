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Главный тренер «Трактора» Гру рассказал о победном матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Гру рассказал о победном матче с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шабанов – 04:52     1:1 Жукенов (Лещенко, Ди) – 25:21 (5x5)     1:2 Дергачёв (Сериков, Лещенко) – 27:23 (5x4)     2:2 Шаров (Жарков) – 41:52 (5x5)     3:2 Светлаков (Робинсон, Котляревский) – 45:04 (5x5)    

— Мы отлично начали, особенно в первые семь-восемь минут, но потом будто потеряли импульс, большинство нас сбило. В то же время соперник начал показывать очень хорошие моменты. Считаю, что в целом игра была равной. Несмотря на то что «Нефтехимик» забросил две шайбы во втором периоде, я бы не сказал, что у них было больше шансов.

При этом после двух периодов в нашей раздевалке царила атмосфера уверенности и не было никакой паники. Я бы особо хотел отметить комбинацию с Виталием Кравцовым в конце игры, когда соперник заменил вратаря. Вместо того чтобы забросить шайбу самому, Виталий играл на команду. Это говорит о том, что у нас все играют за команду.

— Как вам первый матч сезона в Челябинске?
— Считаю, что болельщики сегодня потрясающе нас поддерживали. Действительно, они ждали наше возвращение в Челябинск, а мы ждали игру при домашних трибунах. Мне кажется, у нас был непростой выезд из пяти матчей, но здорово, что была возможность между играми вернуться домой. Мы рады, что, наконец, сыграли при своих болельщиках. Сегодня была прекрасная атмосфера, — цитирует Гру сайт «Трактора».

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