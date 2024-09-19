«Ак Барс» дома разгромил «Барыс», забросив пять безответных шайб
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В Казани закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Яшкин (Петан, Барабанов) – 09:36 (5x5) 2:0 Семёнов (Барабанов) – 12:16 (5x5) 3:0 Барабанов (Лямкин, Миллер) – 43:30 (5x5) 4:0 Коршков (Галимов, Лямкин) – 44:13 (5x5) 5:0 Дыняк (Семёнов, Кошелев) – 56:03 (5x5)
На 10-й минуте первого периода Дмитрий Яшкин с передач Ника Петана и Александра Барабанова открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Кирилл Семёнов с передачи Александра Барабанова удвоил преимущество хозяев.
Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.
На четвёртой минуте заключительного игрового отрезка основного времени Александр Барабанов сделал счёт 3:0. Через 43 секунды Егор Коршков с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина довёл счёт до крупного. В конце встречи Никита Дыняк установил окончательный счёт в игре.
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