Вячеслав Быков отреагировал на отказ Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал отказ главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom после игры с «Северсталью» (4:5).

«У «Торпедо» опытный тренерский штаб во главе с Ларионовым. Он многое видел и знает — как в российском, так и в североамериканском хоккее. Не берусь анализировать конкретные причины таких результатов, но скажу, что не всегда получается гладко, как хотелось бы. Тут нужна правильная реакция вместе с командой. И эту ситуацию можно использовать во благо, чтобы подготовиться к самым важным играм — в плей-офф. Она даёт возможность сплотить коллектив.

Что касается отказа Ларионова отвечать на вопросы журналистов, по-человечески его можно понять. Все мы — люди. А Игорь с его опытом и желанием быть на вершине всегда старается выигрывать. Поэтому момент для него, безусловно, нерадостный. Но, полагаю, этим он обращался к своим игрокам, выражал недовольство тем, как действовала команда», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».