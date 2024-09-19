Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков отреагировал на отказ Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom

Вячеслав Быков отреагировал на отказ Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал отказ главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова отвечать на вопросы журналистов по Zoom после игры с «Северсталью» (4:5).

«У «Торпедо» опытный тренерский штаб во главе с Ларионовым. Он многое видел и знает — как в российском, так и в североамериканском хоккее. Не берусь анализировать конкретные причины таких результатов, но скажу, что не всегда получается гладко, как хотелось бы. Тут нужна правильная реакция вместе с командой. И эту ситуацию можно использовать во благо, чтобы подготовиться к самым важным играм — в плей-офф. Она даёт возможность сплотить коллектив.

Что касается отказа Ларионова отвечать на вопросы журналистов, по-человечески его можно понять. Все мы — люди. А Игорь с его опытом и желанием быть на вершине всегда старается выигрывать. Поэтому момент для него, безусловно, нерадостный. Но, полагаю, этим он обращался к своим игрокам, выражал недовольство тем, как действовала команда», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов по Zoom после поражения от «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android