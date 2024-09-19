Немецкий защитник Зайдер подписал контракт с «Детройтом» на общую сумму в $ 59,85 млн

23-летний немецкий защитник Мориц Зайдер продлил контракт с «Детройт Ред Уингз». Соглашение рассчитано на семь лет с общей суммой в $ 59,85 млн. Кэпхит составил $ 8,55 млн.

Зайдер выступает за «Детройт» с сезона-2021/2022. В прошлом регулярном сезоне НХЛ он провёл 82 игры, где записал на свой счёт девять заброшенных шайб и 33 результативные передачи.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Зайдер сыграл 246 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 113 результативных передач, набрав в общей сложности 134 очка с показателем полезности «-27». Игрок обороны был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ под шестым номером в 2019 году.