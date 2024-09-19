ЦСКА одержал трудовую домашнюю победу над «Витязем»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
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На 14-й минуте первого периода Виталий Абрамов с передачи Максима Соркина открыл счёт во встрече.
На третьей минуте второго периода Джереми Рой с передачи Александра Дарьина восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Руслан Исхаков с передач Ивана Дроздова и Никиты Седова вновь вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте периода Никита Нестеров с передач Фредрика Классона и Егора Афанасьева сделал счёт 3:1.
На 15-й минуте третьего периода Станислав Яровой с передач Егора Морозова и Ивана Савчика сократил отставание гостей до минимума.
- 19 сентября 2024
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