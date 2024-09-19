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ЦСКА — Витязь, результат матча 19 сентября 2024, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

ЦСКА одержал трудовую домашнюю победу над «Витязем»
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Абрамов (Соркин) – 13:39 (5x5)     1:1 Рой (Дарьин) – 22:13 (5x4)     2:1 Исхаков (Дроздов, Седов) – 28:28 (5x4)     3:1 Нестеров (Классон, Афанасьев) – 37:47 (5x5)     3:2 Яровой (Морозов, Савчик) – 54:22 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 14-й минуте первого периода Виталий Абрамов с передачи Максима Соркина открыл счёт во встрече.

На третьей минуте второго периода Джереми Рой с передачи Александра Дарьина восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Руслан Исхаков с передач Ивана Дроздова и Никиты Седова вновь вывел ЦСКА вперёд. На 18-й минуте периода Никита Нестеров с передач Фредрика Классона и Егора Афанасьева сделал счёт 3:1.

На 15-й минуте третьего периода Станислав Яровой с передач Егора Морозова и Ивана Савчика сократил отставание гостей до минимума.

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