Четыре очка Демидова помогли СКА одолеть «Сочи» в гостях, армейцы забросили семь шайб

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.

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На пятой минуте первого периода Михал Криштоф с передач Семёна Ибрагимова и Сергея Попова открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Григорий Кузьмин с передачи Евгения Кузнецова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Данил Авершин с передач Тимура Хафизова и Даниила Сероуха вновь вывел «Сочи» вперёд. На 16-й минуте периода Александр Никишин с передачи Ивана Демидова сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Степан Фальковский с передачи Ивана Демидова впервые во встрече вывел СКА вперёд.

На восьмой минуте второго периода Валентин Зыков с передачи Арсения Грицюка и Степана Фальковского забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 12-й минуте периода Захар Бардаков с передачи Степана Фальковского сделал счёт 5:2. На 15-й минуте периода Иван Демидов с передач Григория Кузьмина и Евгения Кузнецова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Тимур Хафизов с передач Даниила Сероуха и Артёма Волкова забросил третью шайбу хозяев в матче. На седьмой минуте периода Тимур Хафизов с передачи Даниила Сероуха сократил отставание «Сочи» до двух шайб, оформив дубль. В конце матча Иван Демидов установил окончательный счёт в игре.