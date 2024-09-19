Четыре очка Демидова помогли СКА одолеть «Сочи» в гостях, армейцы забросили семь шайб

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На пятой минуте первого периода Михал Криштоф с передач Семёна Ибрагимова и Сергея Попова открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Григорий Кузьмин с передачи Евгения Кузнецова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Данил Авершин с передач Тимура Хафизова и Даниила Сероуха вновь вывел «Сочи» вперёд. На 16-й минуте периода Александр Никишин с передачи Ивана Демидова сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Степан Фальковский с передачи Ивана Демидова впервые во встрече вывел СКА вперёд.
На восьмой минуте второго периода Валентин Зыков с передачи Арсения Грицюка и Степана Фальковского забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 12-й минуте периода Захар Бардаков с передачи Степана Фальковского сделал счёт 5:2. На 15-й минуте периода Иван Демидов с передач Григория Кузьмина и Евгения Кузнецова довёл счёт до крупного.
В начале третьего периода Тимур Хафизов с передач Даниила Сероуха и Артёма Волкова забросил третью шайбу хозяев в матче. На седьмой минуте периода Тимур Хафизов с передачи Даниила Сероуха сократил отставание «Сочи» до двух шайб, оформив дубль. В конце матча Иван Демидов установил окончательный счёт в игре.
- 19 сентября 2024
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:53
-
21:48
-
21:33
-
21:25
-
21:12
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:25
-
19:54
-
19:37
-
19:22
-
19:18
-
19:06
-
18:56
-
18:51
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
17:52
-
17:41
-
17:22
-
17:03
-
16:52
-
16:36
-
16:30
-
16:18