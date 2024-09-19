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Сочи — СКА, результат матча 19 сентября 2024, счет 4:7, КХЛ 2024-2025

Четыре очка Демидова помогли СКА одолеть «Сочи» в гостях, армейцы забросили семь шайб
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 7
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Криштоф (Ибрагимов, Попов) – 04:54 (5x5)     1:1 Кузьмин (Кузнецов) – 06:23 (5x5)     2:1 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:56 (5x5)     2:2 Никишин (Демидов) – 15:50 (5x5)     2:3 Фальковский (Демидов) – 18:37 (5x5)     2:4 Зыков (Грицюк, Фальковский) – 27:19 (5x5)     2:5 Бардаков (Фальковский) – 31:11 (5x5)     2:6 Демидов (Кузьмин, Кузнецов) – 34:58 (5x5)     3:6 Хафизов (Сероух, Волков) – 42:54 (5x5)     4:6 Хафизов (Сероух) – 46:10 (5x5)     4:7 Демидов – 58:40 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Михал Криштоф с передач Семёна Ибрагимова и Сергея Попова открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Григорий Кузьмин с передачи Евгения Кузнецова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Данил Авершин с передач Тимура Хафизова и Даниила Сероуха вновь вывел «Сочи» вперёд. На 16-й минуте периода Александр Никишин с передачи Ивана Демидова сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Степан Фальковский с передачи Ивана Демидова впервые во встрече вывел СКА вперёд.

На восьмой минуте второго периода Валентин Зыков с передачи Арсения Грицюка и Степана Фальковского забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 12-й минуте периода Захар Бардаков с передачи Степана Фальковского сделал счёт 5:2. На 15-й минуте периода Иван Демидов с передач Григория Кузьмина и Евгения Кузнецова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Тимур Хафизов с передач Даниила Сероуха и Артёма Волкова забросил третью шайбу хозяев в матче. На седьмой минуте периода Тимур Хафизов с передачи Даниила Сероуха сократил отставание «Сочи» до двух шайб, оформив дубль. В конце матча Иван Демидов установил окончательный счёт в игре.

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