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Форвард «Сочи» повторил фирменную птичку Кузнецова во время празднования гола в ворота СКА

Форвард «Сочи» повторил фирменную птичку Кузнецова во время празднования гола в ворота СКА
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Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов повторил фирменную птичку нападающего СКА Евгения Кузнецова во время празднования третьего гола в ворота армейского клуба в игре команд (4:7).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Армейский клуб после шести сыгранных матчей набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. ХК «Сочи» с четырьмя очками в активе занимает последнее место в таблице Запада.

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