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Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»: где-то после 2:0 ребята стали заигрываться

Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»: где-то после 2:0 ребята стали заигрываться
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу над «Барысом» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Яшкин (Петан, Барабанов) – 09:36 (5x5)     2:0 Семёнов (Барабанов) – 12:16 (5x5)     3:0 Барабанов (Лямкин, Миллер) – 43:30 (5x5)     4:0 Коршков (Галимов, Лямкин) – 44:13 (5x5)     5:0 Дыняк (Семёнов, Кошелев) – 56:03 (5x5)    

– Интересный и динамичный матч. У нас было время поработать, уделили внимание моментам. В принципе неплохо получалось, много создавали. Думаю болельщикам понравилось, сегодня была потрясающая атмосфера на трибунах. Всех поздравляю с победой.

– Можно сказать, что «Ак Барс» был способен побеждать с более крупным счётом?
– Не скажу, что было просто. Соперник активно играл в начале. Возможно, где-то после 2:0 ребята хотели порадовать болельщиков красивыми комбинациями и стали заигрываться. Мы в перерыве это поправили, напомнили, над чем работаем и что хотим видеть. Ребята перестроились, в третьем периоде было много моментов, которые удалось реализовать.

– Насколько вы довольны игрой Дмитрия Яшкина?
– Знаем сильные стороны Дмитрия, он их использует. Мы понимали, каким должно быть его звено. Отмечу всю команду и самоотдачу ребят. Есть моменты, которые необходимо усиливать.

– Можно ли сказать, что Александр Барабанов полностью встроился в команду?
– Ребята с первых игр держат свой уровень. Знаю Александра давно по работе и в сборной, и в Санкт-Петербурге. Он быстро вошёл в сезон и выполняет те требования, которые у нас есть. Видно, что у него есть взаимопонимание в тройке, но иногда где-то заигрывается. Всё придёт через работу, будем поправлять и объяснять, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

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