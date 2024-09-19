Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»: где-то после 2:0 ребята стали заигрываться

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу над «Барысом» (5:0).

– Интересный и динамичный матч. У нас было время поработать, уделили внимание моментам. В принципе неплохо получалось, много создавали. Думаю болельщикам понравилось, сегодня была потрясающая атмосфера на трибунах. Всех поздравляю с победой.

– Можно сказать, что «Ак Барс» был способен побеждать с более крупным счётом?

– Не скажу, что было просто. Соперник активно играл в начале. Возможно, где-то после 2:0 ребята хотели порадовать болельщиков красивыми комбинациями и стали заигрываться. Мы в перерыве это поправили, напомнили, над чем работаем и что хотим видеть. Ребята перестроились, в третьем периоде было много моментов, которые удалось реализовать.

– Насколько вы довольны игрой Дмитрия Яшкина?

– Знаем сильные стороны Дмитрия, он их использует. Мы понимали, каким должно быть его звено. Отмечу всю команду и самоотдачу ребят. Есть моменты, которые необходимо усиливать.

– Можно ли сказать, что Александр Барабанов полностью встроился в команду?

– Ребята с первых игр держат свой уровень. Знаю Александра давно по работе и в сборной, и в Санкт-Петербурге. Он быстро вошёл в сезон и выполняет те требования, которые у нас есть. Видно, что у него есть взаимопонимание в тройке, но иногда где-то заигрывается. Всё придёт через работу, будем поправлять и объяснять, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».