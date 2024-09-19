Ротенберг: в КХЛ кто-то забивает 40, но пропускает 80. С такими тяжело выиграть кубок!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (7:4) оценил игру хоккеистов армейского клуба.

«Иван Демидов имеет в каждой игре шансы забить три-четыре шайбы, так что нет предела совершенству. И самое главное — не пропустить, потому что у нас в КХЛ есть игроки, которые забивают под 40 и пропускают под 80. С такими очень тяжело выиграть Кубок Гагарина! А Иван ещё здорово в обороне отрабатывает. Молодые обязаны лучше всех отрабатывать в обороне, это касается Выдренкова, Демидова, Кола — 2006 года пацан, защитник, выдерживает давление.

Давление на нашу команду идёт серьёзное каждый день, но наши ребята выдерживают. На самых сильных будут давить, их будут обсуждать в прессе. Наиболее сильную команду всегда будут разбирать на микромоменты. Нам на собраниях не надо даже обсуждать моменты, потому что в интернет выкладывают, например, смены Евгения Евгеньевича Кузнецова.

Это здорово, наша команда прогрессирует и будет добавлять с каждой игрой. Семь голов — достаточно для победы, но будем работать, чтобы счёт был лучше с точки зрения обороны. Яркая атака есть, будем работать над тем, чтобы не пропускать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.