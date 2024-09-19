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Р. Ротенберг: СКА забивает семь без Толчинского. Он, Плотников, Григоренко – наши резервы

Р. Ротенберг: СКА забивает семь без Толчинского. Он, Плотников, Григоренко – наши резервы
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (7:4) высказался об игре нападающих армейского клуба: Евгения Кузнецова, Сергея Толчинского, Михаила Григоренко, Сергея Плотникова.

— Эти две игры помогли разогнаться Кузнецову и атаке СКА?
— С нами все команды играют панцирем, очень низко. Ребята услышали тренерский штаб, как пробивать этот панцирь. В то же время понятно, что где-то и нагрузки, мы очень много тренируемся и на льду, и в зале. Знаю, что многие команды не тренируемся, но у нас такой подход. Кое-какие вещи постоянно улучшаем. Благодарен команде, что она услышала тренерский штаб и стала делать вещи, которые позволили забить нам семь голов. Будем пробивать панцирь, стремимся вскрывать оборону соперника.

Толчинский старается, бьётся в каждой смене, играет с огоньком. Это наши резервы, которые всегда будут. Если мы забиваем семь без Толчинского, то если подключим его, Плотникова, Григоренко… Это же наши резервы!
Все игры складываются по-разному, следующая начнётся со счёта 0:0, поэтому не расслабляемся. Понимаем важность следующей игры и как тяжело играть в Нижнем Новгороде. Понимаем, что за команда «Торпедо», которая как раненый зверь сейчас. А раненый зверь самый опасный. Будем серьёзно готовиться и постараемся показать наш лучший хоккей в каждой игре. У нашей команды огромный потенциал, будем улучшать игру с каждой сменой. Вы уже видели, как добавили ребята, которые вернулись после очень серьёзных травм. Наша задача – работать по нарастающей, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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