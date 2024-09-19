Р. Ротенберг: Демидов меня услышал, провёл над собой огромную работу. Это наше будущее

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (7:4) высоко оценил игру форварда Ивана Демидова, который в матче набрал 4 (2+2) очка.

— Хочу отметить атмосферу на арене, очень много болельщиков, детей. Радует, что на нас ходят болельщики на выезде. Важная для нас победа, каждая победа даётся потом и кровью. Ребята отработали на все 100%, но есть над чем работать и что улучшить.

— Демидов набрал 2+2, насколько большой игрок из него растёт?

— Мы с Ваней много общались в конце прошлого сезона в финале Кубка Харламова, когда он из-за травмы не мог играть. Обсуждали, куда надо двигаться, как работать. Он молодец, услышал, умный парень. Кроме хоккейного интеллекта он ещё сам по себе умный и образованный. Это наше будущее. Он меня услышал и очень много работал летом. Пусть это останется между нами, но он провёл над собой огромную работу. Мы это видим по тому, как он сейчас играет, играет на команду. В первую очередь выигрывает борьбу, ловит шайбу на себя, ведёт команду за собой. Что касается мастерства, то там всё звено здорово сработало. Мы нашли эти сочетания, не пришлось даже смотреть по гороскопу. Смотрели по хоккейному интеллекту. Всё звено сыграло здорово, это заслуга всей пятёрки. У нас все ребята играют в атаке и в обороне, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.