Крикунов — о травме Кузьмина: КХЛ нужно ужесточить наказания, Глеб мог стать инвалидом

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов после тяжёлой травмы форварда «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина в игре с «Авангардом» считает, что руководство КХЛ необходимо обратить внимание на действия игроков, из-за которых соперник получает повреждение, и ужесточить наказания.

«Я уже неоднократно говорил, что лига должна ужесточить наказание тем игрокам, которые наносят умышленные травмы соперникам. Хоккеисты должны играть в хоккей, грязи не должно быть на льду.

Взять недавний эпизод в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», где игрок омичей Диц наносит травму Кузьмину, когда тот ударился о борт. Хорошо ещё, что всё более-менее обошлось, а могло быть всё гораздо серьёзнее, вплоть до того, что после такого потерпевший мог стать инвалидом и забыть о хоккее на всю жизнь. Спрашивается, для чего так играл Диц? КХЛ необходимо ужесточить наказания в подобных ситуациях, вплоть до большого денежного штрафа и дисквалификаций нарушителей. Вот тогда хоккеисты серьёзно задумаются», — сказал Крикунов «Чемпионату».